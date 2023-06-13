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00:45, 13 июня 2023Мир

США уличили в тайном размещении ядерных бомб в Европе

ICAN заявил, что США тайно разместили около 150 ядерных бомб в пяти европейских странах

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

США тайно разместили на авиабазах в пяти европейских странах около 150 бомб с ядерными зарядами. Об этом заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре, передает РИА Новости.

По ее словам, ядерные боеголовки хранятся на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии. Активист предупредила, что подобные действия Вашингтона могут стать пусковой точкой, увеличивающей риски ядерной войны.

В апреле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад истерично реагирует на планы России разместить свое тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Он также напомнил, что страны Запада при этом не вспоминают об американском ядерном оружии, которое находится в Европе.

Ранее сообщалось, что, по официальным данным, в настоящее время в рамках соглашения с США о совместном использовании ядерного оружия на базе Фолькель в Нидерландах хранится 100 ядерных бомб, а в Турции и Восточной Европе — еще 150.

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    Марина Совина
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