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01:32, 13 июня 2023Россия

Жители Новой Таволжанки сообщили о прекращении обстрелов ВСУ

Жители белгородской Новой Таволжанки заявили, что обстрелы ВСУ прекратились два дня назад

Жители приграничного села Новая Таволжанка в Белгородской области сообщили о прекращении обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

По словам оставшихся в селе жителей, разрывы снарядов не слышны уже вторые сутки.

11 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Новую Таволжанку девятью минометными снарядами. Всего же по региону со стороны Украины за сутки были выпущены более 170 снарядов.

До этого Гладков рассказал, что в приграничном селе остаются около 170 человек, которые не хотят покидать свои дома по различным причинам. По словам главы региона, к ним с гуманитарной помощью приезжают сотрудники администрации, самооборона и волонтеры, которые привозят воду и продукты, а также пытаются убедить покинуть населенный пункт.

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    Марина Совина
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