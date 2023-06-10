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15:00, 10 июня 2023Россия

Гладков раскрыл число остающихся в Новой Таволжанке жителей

Белгородский губернатор Гладков заявил, что в Новой Таволжанке остается около 170 человек

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В приграничном селе Новая Таволжанка на данный момент остается около 170 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«Здесь у нас тоже остаются люди, порядка 170 человек, которые каждый по своим причинам не хотят покидать свои дома», — объяснил он.

По словам главы региона, к оставшимся жителям с гуманитарной помощью приезжают сотрудники администрации, самооборона и волонтеры, которые привозят воду и продукты, а также пытаются убедить покинуть населенный пункт.

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Ранее Гладков заявил, что в обстреливаемом городе Шебекино в Белгородской области остается 2703 человека. Он добавил, что что в очередной раз попытался уговорить оставшихся жителей уехать в Белгород. Однако у каждого своя причина, по которой россияне отказываются покинуть город.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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