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14:09, 10 июня 2023Россия

Гладков назвал число оставшихся в обстреливаемом Шебекино жителей

Губернатор Гладков заявил, что в обстреливаемом Шебекино остается 2703 человека

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В обстреливаемом городе Шебекино в Белгородской области остается 2703 человека. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он пояснил, что 9 июня вместе с первый заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко они выехали в населенный пункты Шебекинского округа, предварительно заехав в сам город.

«Прошли по городу, пообщались с жителями. На сегодняшний день в Шебекино остается 2703 человека. Гуманитарная помощь есть — администрация и волонтеры подвозят воду и необходимые продукты питания», — рассказал политик.

Губернатор добавил, что в очередной раз но попытался уговорить оставшихся жителей уехать в Белгород. Однако у каждого своя причина, по которой россияне отказываются покинуть город. Например, отметил Гладков, один житель не уезжает из-за того, что у него шесть кошек, одна из которых недавно окотилась.

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    Никита Абрамов
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