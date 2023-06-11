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14:25, 11 июня 2023Россия

Гладков назвал число выпущенных по Белгородской области за сутки снарядов ВСУ

Гладков: ВСУ выпустили более 170 снарядов по Белгородской области за сутки

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 170 снарядов по Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, за 10 июня по селу Журавлевка в Белгородском районе украинские войска выпустили 16 минометных и 15 артиллерийских снарядов, а в селе Нехотеевка зафиксировали три прилета из артиллерии. В результате работы ПВО в поселке Разумное и селе Стрелецкое повреждена кровля двух домов. Еще 18 минометных снарядов было выпущено по окраине хутора Старый в Волоконовском районе.

Также ВСУ обстреляли село Сподарюшино в Грайворонском округе — там зафиксировали 41 прилет из миномета и гранатомета. В село Новостроевка-Вторая прилетело десять снарядов, выпущенных из самоходной артиллерийской установки, еще 29 гранатометных выстрелов было произведено по территории рядом с селом. В результате обстрела повреждены частная хозяйственная постройка и линия электропередачи.

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В Шебекинский городской округ прилетели 12 артиллерийских и 34 минометных снарядов, зафиксировано 7 сбросов взрывных устройств с беспилотников. По данным Гладкова, в Шебекино ВСУ били по окраинам города, поселок Новая Таволжанка обстреляли девятью минометными снарядами, а в селе Муром зафиксировали 11 прилетов из миномета. В результате обстрелов региона никто не пострадал.

Ранее Гладков заявил, что движение электричек и пригородных поездов в Белгородской области было остановлено после схода с рельсов 15 грузовых вагонов. ЧП произошло вечером 10 июня рядом с железнодорожной станцией.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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