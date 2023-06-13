Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:56, 13 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал слухи о своей болезни неимоверной тупостью

Президент Белоруссии Лукашенко назвал слухи о своей болезни неимоверной тупостью

Фото: Ilya Pitalev / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя слухи про ухудшение своего самочувствия в Москве, назвал их неимоверной тупостью. Его слова цитирует БЕЛТА.

Политик посещал российскую столицу в День Победы, 9 мая, однако проигнорировал все официальные мероприятия, кроме парада на Красной площади.

Позже он рассказал, что во время поездки перенес аденовирус и «не собирался умирать».

«А все, что писали, что в ЦКБ (Центральную клиническую больницу Москвы — прим. «Ленты.ру») меня возили, еще что-то — я даже не знаю, где эта ЦКБ. (...) Если бы мне нужна была бы помощь, то ко мне в течение нескольких часов с того же ЦКБ Путин бы прислал десяток врачей», — рассказал Лукашенко.

Лукашенко впервые появился на публике после болезни только 15 мая. Журналисты обратили внимание, что на протокольной съемке его левая рука была плотно перевязана.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Российские военные захватили Leopard и Bradley. Почему западная техника пока не помогает ВСУ в контрнаступлении?
    Лукашенко сделал выводы из контрнаступления ВСУ
    Описан матерный диалог Чубайса с охранником Ельцина о «коробке из-под ксерокса»
    Путин денонсировал договор с Украиной по использованию Азовского моря
    Парикмахер назвала три незаметные портящие волосы ошибки
    В России спрогнозировали подорожание бензина
    Стало известно об ухудшении состояния актрисы Федосеевой-Шукшиной
    Акции Apple рекордно подорожали
    Стюардесса поделилась способами обнаружения скрытых камер в номере отеля
    Оценены последствия столкновения танкеров на реке Лена
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.