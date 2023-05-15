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17:19, 15 мая 2023Бывший СССР

Лукашенко появился на публике с перевязанной рукой на фоне слухов о болезни

Президент Лукашенко появился на публике с перевязанной рукой на фоне слухов о болезни

Фото: Pavel Byrkin / Reuters

На фоне слухов о болезни президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с 9 мая появился на публике, приехав в центральный командный пункт Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) республики. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что Лукашенко прибыл туда, чтобы заслушать доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства подразделений ПВО. Кроме того, на прикрепленной к публикации фотографии видно перевязку на левой руке главы республики.

Ранее сообщалось, что Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии. Позже первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что белорусский президент заболел.

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Алевтина Запольская
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