Президент Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна страны. Мероприятие транслировал канал СБ ТВ.

Во время церемонии обращение Лукашенко зачитал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Также поздравление президента было опубликовано на его сайте.

Лукашенко не принимал участие в публичных мероприятиях после празднований 9 Мая в Москве и Минске. Он также не посетил завтрак в Кремле после окончания парада Победы, на котором присутствовали другие лидеры стран СНГ. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это тем, что Лукашенко пришлось уехать на праздничные мероприятия в Минск.