В Кремле объяснили отсутствие Лукашенко на завтраке после парада Победы

Песков: Лукашенко отсутствовал на завтраке после парада Победы из-за мероприятий в Минске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на неформальном завтраке в Кремле после парада Победы 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, отсутствие главы республики было связано с необходимостью его отъезда на праздничные мероприятия в Минск.

Лукашенко прибыл в Москву 8 мая. В столице он провел переговоры с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым и госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. 9 мая глава республики посетил парад Победы на Красной площади.