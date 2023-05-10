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13:19, 10 мая 2023Бывший СССР

В Кремле объяснили отсутствие Лукашенко на завтраке после парада Победы

Песков: Лукашенко отсутствовал на завтраке после парада Победы из-за мероприятий в Минске

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на неформальном завтраке в Кремле после парада Победы 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, отсутствие главы республики было связано с необходимостью его отъезда на праздничные мероприятия в Минск.

Лукашенко прибыл в Москву 8 мая. В столице он провел переговоры с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым и госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. 9 мая глава республики посетил парад Победы на Красной площади.

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Алевтина Запольская
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