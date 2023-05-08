Лукашенко прибыл в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Также отмечается, что Лукашенко провел короткий разговор с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым и государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин пригласил посетить Москву 9 мая своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона. Также сообщалось, что на парад Победы в российскую столицу прибудет президент Киргизии Садыр Жапаров.

Помимо этого, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что приехавшие в Москву иностранные лидеры будут 9 мая вместе с президентом Путиным на трибуне на Красной площади, также запланирован неформальный завтрак.