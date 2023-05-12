Лукашенко пригласили на саммит ООН

Генсек ООН Гутерриш пригласил Лукашенко на саммит по целям устойчивого развития

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко принять участие в саммите по целям устойчивого развития (ЦУР), который запланирован на сентябрь. Об этом сообщает ТАСС.

В своем послании генсек ООН отметил, что предстоящий саммит может стать моментом, когда «мир перейдет от страха к надежде и от углубления пессимизма к ускорению действий». Он также заявил, что с нетерпением ждет личного участия Лукашенко в саммите.

В ответ белорусский лидер заверил, что республика будет участвовать в саммите и активно содействовать его подготовке.

Ранее Лукашенко заявил, что деструктивные силы, «нацисты, фашисты и прочая дрянь» пытаются втянуть Минск и Москву в третью мировую войну через конфликт на Украине.