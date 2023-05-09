Стало известно об отсутствии Лукашенко на завтраке после парада Победы

РБК: Лукашенко не посетил завтрак в Кремле после окончания парада Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не посетил завтрак в Кремле после окончания парада Победы, на котором присутствовали прочие лидеры стран СНГ, приехавшие в Москву на торжества 9 мая. На это обратил внимание РБК.

Издание сослалось на фотографии и видео с совместного завтрака в Грановитой палате Кремля. Лукашенко на них нет. Пресс-служба лидеров Белоруссии и России пока не комментировали этот факт, а РБК уточнил, что обратился за комментарием к пресс-секретарю белорусского президента.

На отсутствие Лукашенко обратил внимание и журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале. «Без Лукашенко: Путин и приехавшие на парад Победы лидеры на неофициальном обеде в Грановитой палате», — написал он.

Лукашенко прибыл в Москву 8 мая, провел короткий разговор с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым и государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. А 9 мая он посетил парад Победы на Красной площади.