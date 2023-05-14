В Госдуме сообщили о болезни у Лукашенко

Депутат Госдумы Затулин сообщил, что у Лукашенко проблемы со здоровьем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заболел. Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с изданием «Подъем».

По его словам, в проблемах со здоровьем у белорусского лидера ничего сверхъестественного нет. «Это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то что человек заболел, счел своим долгом приехать [8 мая] в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске», — подчеркнул Затулин, однако не назвал заболевание Лукашенко.

Ранее стало известно, что Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии. Обращение президента присутствующим зачитал премьер-министр республики Роман Головченко.

Кроме того, президент Белоруссии не принимал участия в публичных мероприятиях после празднования 9 Мая в Москве и Минске. Лукашенко также не присутствовал на завтраке в Кремле, который проходил после окончания парада Победы. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал это с необходимостью отъезда лидера соседнего государства на праздничные мероприятия в Минск.