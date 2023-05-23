Лукашенко прокомментировал слухи о своей болезни

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что болел аденовирусом и не собирается умирать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя слухи о своей болезни, призвал прекратить подобные рассуждения и заверил, что умирать не собирается. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе главы республики.

«Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего», — заявил Лукашенко.

14 мая первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Лукашенко заболел, не уточнив его диагноз. Перед этим президент пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии.

На следующий день стало известно, что политик впервые с 9 мая появился на публике. Он приехал в центральный командный пункт Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск противовоздушной обороны (ПВО) республики. На официальном сайте Лукашенко было опубликовано несколько снимков со встречи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал ориентироваться на официальную информацию о состоянии здоровья Александра Лукашенко. Он указал на то, что Минск не сообщал о каких-либо проблемах со здоровьем главы республики.