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13:09, 15 мая 2023Бывший СССР

В Кремле призвали ориентироваться на официальную информацию о здоровье Лукашенко

Песков призвал ориентироваться на официальную информацию о здоровье Александра Лукашенко

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальную информацию о состоянии здоровья белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом представитель Кремля высказался в беседе с журналистами, передает ТАСС.

Он указал на то, что Минск не сообщал о каких-либо проблемах со здоровьем главы республики. «И здесь мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии. Позднее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщил, что президент республики заболел.

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Алевтина Запольская
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