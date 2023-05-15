В Кремле призвали ориентироваться на официальную информацию о здоровье Лукашенко

Песков призвал ориентироваться на официальную информацию о здоровье Александра Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальную информацию о состоянии здоровья белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом представитель Кремля высказался в беседе с журналистами, передает ТАСС.

Он указал на то, что Минск не сообщал о каких-либо проблемах со здоровьем главы республики. «И здесь мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии. Позднее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщил, что президент республики заболел.