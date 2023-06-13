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07:04, 13 июня 2023Спорт

Майк Тайсон рассказал о своем любимом боксерском поединке

Майк Тайсон назвал бой Мохаммеда Али и Ларри Холмса своим любимым боксерским поединком

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон рассказал о своем любимом боксерском поединке. Его слова приводит YouTube-канал Joe Budden TV.

Экс-чемпион выделил бой американцев Мохаммеда Али и Ларри Холмса. Встреча состоялась 2 октября 1980 года в Парадайсе (США) и завершилась победой Холмса в десятом раунде. Он нанес Али четвертое поражение в карьере. «На следующий день мой учитель позвонил Али и спросил: "Почему ты позволил этому мешку победить себя?"» — добавил Тайсон.

Али дважды становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он удерживал это звание с 1964 по 1966 год и с 1974 по 1978. Али шесть раз признавался «Боксером года». На счету американца 56 побед (37 — нокаутом) при пяти поражениях на профессиональном уровне.

Холмс удерживал чемпионские пояса в тяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и The Ring. В его активе 69 побед (44 — нокаутом) и шесть поражений.

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    Андрей Стрельцов
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