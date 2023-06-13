Скандал Александра Васильева с сотрудницей аэропорта попал на видео

Возмущение Александра Васильева в аэропорту из-за льняного масла попало на видео

Скандал российского и французского историка моды, искусствоведа, театрального художника Александра Васильева с сотрудницей аэропорта в Казани попал на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Mash Iptash.

Очевидцы сняли телеведущего в зоне пропускного контроля, когда у него изъяли льняное масло, подаренное фанатками во время командировки. Известно, что сотрудники контроля запретили взять упомянутую жидкость на борт самолета.

«Когда такой знаменитой личности, как мне, дарят подарки, вы их у меня отнимаете. Пусть вам будет пусто!» — возмутился Васильев.

В мае Александр Васильев оценил наряды Ольги Бузовой. Эксперт заявил, что поп-исполнительница обладает стройной фигурой и может себе позволить носить облегающую одежду.