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08:24, 13 июня 2023Бывший СССР

Стало известно об отправке техники и солдат ВСУ под Артемовск

Марочко заявил об отправке техники и солдат ВСУ под Артемовск с херсонского направления

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют технику и солдат в район города Часов Яр, под Артемовск, предположительно, с херсонского направления. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«В район населенного пункта Часов Яр отмечено прибытие личного состава вооруженных формирований Украины с вооружением и техникой, которые предположительно переброшены с херсонского направления», — сказал он.

Ранее российские силы в районе Артемовска отразили пять атак украинской армии. Минобороны России сообщило, что в ходе боев было уничтожено две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.

7 июня ВСУ предприняли попытку прорвать оборону России в районе города. В Минобороны заявили, что попытка Киева связана с неудачами в ходе начавшегося контрнаступления.

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    Кристина Есикова
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