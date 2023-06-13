Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:28, 13 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Днепропетровске

«РБК-Украина»: в Днепропетровске прогремел взрыв
СюжетВзрывы в Киеве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alina Smutko / Reuters

В Днепропетровске прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«В Днепропетровске прогремел взрыв», — говорится в публикации. Других подробностей издание не приводит. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в Днепропетровской области воздушная тревога не объявлялась.

Утром 13 июня сообщалось о взрывах в Днепропетровской области. Уточнялось, что сработали системы противовоздушной обороны. В ночь на 13 июня воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. В ряде украинских городов прозвучали взрывы. Среди них оказался и Киев — СМИ сообщили о серии детонаций на левом берегу столицы.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости
    Курсы валют резко взлетели. Доллар поднялся выше 84 рублей, евро пробил отметку в 90 рублей. Ждать ли новых рекордов?
    Полицейские и росгвардейцы нашли две тысячи патронов на ферме в Запорожье
    Дрон упал на санаторий Минобороны под Москвой
    Смертельный прыжок с парашютом попал на видео в Подмосковье
    Жена худеющего Джигана раскрыла его вес
    Суд отклонил иск УПЦ к заповеднику «Киево-Печерская лавра»
    Популярная ведущая рассказала о звонке Ивлеевой с предложением сняться голой
    Десятилетняя девочка заблудилась и сутки провела в горах в одиночестве
    Европейской стране спрогнозировали экстремальную жару
    В Польше обратили внимание на серьезную угрозу ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.