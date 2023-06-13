Стало известно о взрыве в Днепропетровске

«РБК-Украина»: в Днепропетровске прогремел взрыв

В Днепропетровске прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«В Днепропетровске прогремел взрыв», — говорится в публикации. Других подробностей издание не приводит. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в Днепропетровской области воздушная тревога не объявлялась.

Утром 13 июня сообщалось о взрывах в Днепропетровской области. Уточнялось, что сработали системы противовоздушной обороны. В ночь на 13 июня воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. В ряде украинских городов прозвучали взрывы. Среди них оказался и Киев — СМИ сообщили о серии детонаций на левом берегу столицы.