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13:49, 13 июня 2023Интернет и СМИ

Тысячи пользователей популярного во всем мире сайта объявили забастовку

Пользователи Reddit объявили забастовку из-за решения площадки ввести платную подписку

Фото: Courtney Clayton / Unsplash

Пользователи популярного во всем мире сайта Reddit объявили 12 июня забастовку из-за новых правил площадки. Как сообщает The Guardian, тысячи человек выступили против решения администрации сайта ввести платную подписку для части пользователей.

Отмечается, что к акции протеста присоединилось сразу несколько крупнейших сообщества сайта, в том числе r/todayilearned, r/funny и r/gaming, у каждого из которых более 30 миллионов подписчиков. Авторы сообществ сделали их приватными в знак протеста против решения администрации Reddit.

С помощью забастовки пользователи хотят добиться отмены решения руководства площадки ввести платную подписку для разработчиков. Уточняется, что специалисты постоянно обращаются к данным ресурса для тренировки нейросетей.

По данным СМИ, в акции участвует более трех тысяч сообществ. В их совместном заявлении говорится, что часть сообществ вернутся 14 июня, а часть могут перестать работать навсегда, если их требование отменить платную подписку будет проигнорировано.

В феврале стало известно о взломе Reddit: хакеры получили доступ к внутренним документам и исходному коду ресурса. При этом, как заверили представители портала, личные данные пользователей не попали в руки киберпреступников.

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    Евгения Наумова
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