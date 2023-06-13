Тысячи пользователей популярного во всем мире сайта объявили забастовку

Пользователи Reddit объявили забастовку из-за решения площадки ввести платную подписку

Пользователи популярного во всем мире сайта Reddit объявили 12 июня забастовку из-за новых правил площадки. Как сообщает The Guardian, тысячи человек выступили против решения администрации сайта ввести платную подписку для части пользователей.

Отмечается, что к акции протеста присоединилось сразу несколько крупнейших сообщества сайта, в том числе r/todayilearned, r/funny и r/gaming, у каждого из которых более 30 миллионов подписчиков. Авторы сообществ сделали их приватными в знак протеста против решения администрации Reddit.

С помощью забастовки пользователи хотят добиться отмены решения руководства площадки ввести платную подписку для разработчиков. Уточняется, что специалисты постоянно обращаются к данным ресурса для тренировки нейросетей.

По данным СМИ, в акции участвует более трех тысяч сообществ. В их совместном заявлении говорится, что часть сообществ вернутся 14 июня, а часть могут перестать работать навсегда, если их требование отменить платную подписку будет проигнорировано.

В феврале стало известно о взломе Reddit: хакеры получили доступ к внутренним документам и исходному коду ресурса. При этом, как заверили представители портала, личные данные пользователей не попали в руки киберпреступников.