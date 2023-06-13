Умер советский волейболист-чемпион

Чемпион Игр-1980 в составе сборной СССР по волейболу Вячеслав Зайцев умер в 70 лет

Умер олимпийский чемпион Игр-1980 по волейболу в составе сборной СССР Вячеслав Зайцев. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Зайеву было 70 лет. Причины смерти не называются. «Помимо колоссальных спортивных достижений, надо сказать, что Вячеслав Алексеевич был невероятно добрым, открытым и отзывчивым человеком с огромным сердцем», — сказано в сообщении ВФВ.

Помимо Олимпийских игр, Зайцев дважды выигрывал чемпионат мира и Кубка мира вместе со сборной СССР. Кроме того, в составе национальной команды он семь раз побеждал на чемпионатах Европы.