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22:00, 13 июня 2023Бывший СССР

Зеленскому сообщили о формировании коалиции стран против него

Экс-советник Кучмы Соскин: в Восточной Европе формируют коалицию стран против Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что в Восточной Европе формируется коалиция стран против президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.

«У Зеленского появляется очень много противников», — подчеркнул Соскин.

Он также отметил, что все больше государств выступает против поддержки Киева в конфликте с Москвой. Так, в этом вопросе к Венгрии в ближайшем будущем, после выборов, присоединится и Словакия. Вскоре ситуация для Украины ухудшится, что создаст много проблем для Зеленского, предупредил Соскин.

«Если они создадут коалицию, то будут Зеленского делить на ноль», — резюмировал он.

Ранее Олег Соскин предупредил Владимира Зеленского о тяжелой судьбе Вооруженных сил Украины при контрнаступлении. Он также призвал украинского лидера остановиться и сообщил о печальных последствиях незаконного преследования граждан, которые пытаются спастись от призыва в ряды украинской армии.

Кроме этого, по мнению Соскина, на Украине начинает выстраиваться внутренний фронт против Зеленского. Также в стране растет недовольство из-за некомпетентности правительства действующего главы государства.

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    Марина Совина
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