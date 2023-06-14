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12:57, 14 июня 2023Наука и техника

Названы сроки последнего пуска европейской ракеты Ariane 5

Глава Arianespace Исраэль: последний пуск европейской ракеты Ariane 5 состоится 16 июня

Фото: Stephane Corvaja / ESA / AP

Эксплуатацию европейской ракеты-носителя Ariane 5 завершат после пуска, который состоится 16 июня. Сроки последнего пуска назвал генеральный директор компании — оператора космических запусков Arianespace Стефан Исраэль в эфире радиостанции France Inter, передает ТАСС.

«Это будет волнующий момент для всех, кто работал над созданием этой ракеты во Франции и во всей Европе. Вместе с тем нужно будет сохранять концентрацию, потому что каждый пуск ракеты — это серьезное испытание», — сказал глава компании.

Исраэль подтвердил, что намерен присутствовать на пуске, который планируют осуществить с космодрома Куру во Французской Гвиане.

В рамках последнего пуска, который станет 117-м за всю историю эксплуатации Ariane 5, ракета должна вывести на орбиту германский экспериментальный космический аппарат и французский военный спутник связи.

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Ранее в июне European Spaceflight сообщило, что Европейское космическое агентство заключило с компаниями ArianeGroup, Avio, SENER и The Exploration Company договоры на разработку космических кораблей и технологий многоразовых ракет космического назначения.

В мае исполнительный директор немецкой аэрокосмической компании OHB Марко Фукс рассказал, что первый пуск ракеты Ariane 6 состоится в начале 2024 года.

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