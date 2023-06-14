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11:50, 14 июня 2023Бывший СССР

Армения обвинила Азербайджан в обстреле строящегося при участии США завода

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле строящегося при участии США завода

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле строящегося завода у села Ерасх, в результате которого пострадали два иностранца. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте армянского военного ведомства в среду, 14 июня.

По словам армянских чиновников, обстрел начался в 10:40 по московскому времени после заявлений Азербайджана об ударе по его вооруженным силам из Ерасха.

Затем азербайджанские военные открыли огонь по строящемуся с участием иностранных инвестиций металлургическому заводу в селе. Как сообщает «Интерфакс», предприятие строят при участии американского капитала.

Накануне МИД Азербайджана сообщал, что Ереван и Баку не договаривались о делимитации армяно-азербайджанской границы на основе карты 1975 года. Затем стало известно, что переговоры между главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым, запланированные на 12 июня, перенесли по просьбе Баку.

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    Алевтина Запольская
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