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13:45, 8 июня 2023Бывший СССР

Переговоры Армении и Азербайджана перенесли

МИД Армении сообщил, что запланированные на 12 июня переговоры с Азербайджаном перенесли

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Переговоры между главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым, запланированные 12 июня, перенесли по просьбе Баку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армянское внешнеполитическое ведомство.

«По просьбе азербайджанской стороны очередной раунд обсуждений, запланированный на следующую неделю в Вашингтоне, отложен», — заявило министерство. Уточняется, что новые даты переговоров будут объявлены позже.

5 июня МИД Азербайджана сообщал, что стороны не договаривались о делимитации армяно-азербайджанской границы на основе карты 1975 года. Кроме того, в ведомстве раскритиковали высказывания секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, «попытавшегося в очередной раз исказить суть ряда вопросов».

4 июня Григорян назвал возможным подписание мирного договора с Азербайджаном до конца текущего года. По его словам, переговоры между государствами ведутся очень интенсивно, и при сохранении текущих темпов, а также содействии других стран утверждение мира возможно до конца 2023 года.

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    Кристина Есикова
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