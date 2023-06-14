Трамп обвинил Байдена в получении взяток от украинской компании

Дональд Трамп обвинил Байдена в получении взяток от украинской энергетической компании

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в получении взяток от украинской энергетической компании Burisma Holdings во время его вице-президентства. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению политика, против него выдвинули обвинения, чтобы «отвлечь внимание от настоящего шпионажа и настоящих преступлений». «Давайте сговоримся и выдвинем против него обвинения, чтобы никто не говорил о взятке в размере пяти миллионов долларов», — сказал Трамп.

Бывший глава Белого дома заявил, что Байден и «радикальные левые могут получать взятки из-за рубежа и оставаться под полной защитой».

В мае 2022 года были раскрыты миллионные заработки сына Байдена на связях с Украиной и Китаем. Год назад прокуратура в штате Делавэр запросила документы по поводу средств, которые Хантер Байден получал от украинской газовой компании Burisma.

По информации The Wall Street Journal, Байден-младший в период с 2014 по 2019 год получал от Burisma по 50 тысяч долларов в месяц. Эти деньги поступали на счет компании Rosemont Seneca Bohai LLC. Большая часть его деятельности в этом качестве пришлась на те годы, когда его отец Джо занимал пост вице-президента США.