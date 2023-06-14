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11:03, 14 июня 2023Наука и техника

Озвучены гендерные различия риска развития рака

Cancer Cell: озвучены гендерные различия риска развития рака у людей с ожирением

Фото: Guschenkova / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Уппсалы в Швеции озвучили гендерные различия риска развития рака у людей с ожирением. Результаты работы опубликованы в журнале Cancer Cell.

Предыдущие исследования показали, что ожирение коррелирует с повышенной вероятностью формирования онкологического заболевания, но в большинстве случаев риски между пациентами мужского и женского пола не определялись. Теперь специалисты подробно изучили эту связь.

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В ходе работы авторы проанализировали данные около 500 тысяч жителей Великобритании в возрасте от 37 до 73 лет, за которыми наблюдали в среднем более 13 лет. Среди прочего учитывалась информация о распределении жира в организме и о том, развился ли у них рак.

Оказалось, что все типы онкологических заболеваний, за исключением рака головного мозга, шейки матки и яичек, связаны по крайней мере с одним признаком, ассоциируемым с ожирением. У пациенток лишний вес чаще всего приводил к новообразованию желчного пузыря, раку эндометрия и аденокарциноме пищевода. У мужчин ожирение чаще связывали с раком молочной железы, гепатоцеллюлярной и почечно-клеточной карциномой. Также скопление жира в брюшной полости увеличивало вероятность плоскоклеточного рака пищевода у женщин.

Кроме того, существовала разницами между женщинами в пост- и пременопаузе. Так, ожирение является фактором риска развития рака молочной железы только после менопаузы. Предполагается, что это происходит из-за изменения выработки эстрогена.

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    Елена Апазиди
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