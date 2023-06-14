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13:21, 14 июня 2023Ценности

Александр Васильев объяснил скандал в аэропорту

Александр Васильев объяснил скандал в аэропорту Казани из-за масла фразой «меня разозлило»

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник Александр Васильев объяснил скандал с сотрудницей аэропорта в Казани из-за провоза льняного масла фразой «меня разозлило». Его комментарий публикует Woman.ru.

Так, Васильев оказался возмущен тем, что работница не разрешила пронести пассажиру подаренную фанатами жидкость, заявив, что не знает его. «Обычно все очень ласковые и пропускают, понимают, что дарят подарки. А она: ''Я вас не знаю''. И это меня разозлило! Представляете, выкинули в помойку у меня на глазах два флакончика с льняным маслом по 0,25 литра», — заявил собеседник издания.

При этом он указал, что сотрудница была не права, и предположил, что ей положено взыскание. Однако, по словам историка моды, он больше не желает ей проклятья, о котором сказал во время ссоры. «Я ей желаю здоровья, но она должна быть более профессиональной», — заключил он.

Ранее сообщалось, что скандал Александра Васильева с сотрудницей аэропорта в Казани попал на видео. Очевидцы сняли телеведущего в зоне пропускного контроля, когда у него изъяли льняное масло, подаренное фанатками во время командировки. Известно, что сотрудники контроля запретили взять упомянутую жидкость на борт самолета.

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    Алина Гостева
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