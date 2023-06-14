Сбежавшая от родных жительница Чечни пропала после возвращения в Грозный

Со сбежавшей из дома жительницей Чечни пропала связь после ее возвращения в Грозный

19-летняя жительница Чечни Селима Исмаилова перестала выходить на связь после возвращения в Грозный. Об этом сообщает «Кавказ Пост» со ссылкой на пресс-секретаря «Центра защиты пострадавших от домашнего насилия» Софью Русову.

12 июня девушку задержали в московском аэропорту Внуково. Она собиралась уехать в Германию, сбежав от родственников из-за домашнего насилия. Пограничники задержали Исмаилову по подозрению в совершении кражи у родственницы по линии отца. При этом девушке ничего не было известно о возбужденном в отношении нее уголовном деле.

В Москву за девушкой приехали сотрудники полиции из Чеченской Республики.

«Ее не смогли найти в отделе, куда должны были доставить по уголовному делу», — сказала Русова.

Исмаилова выехала за пределы Чечни в марте 2023 года. Причиной этому стали якобы систематические избиения со стороны отца. Девушка собиралась улететь в Германию, где жила на протяжении нескольких лет до 2021 года. Уйдя из дома, Исмаилова написала заявление, в котором сообщила о добровольно принятом ею решении и просила не искать ее с помощью полиции.

Ранее в Дагестане четыре сестры попытались сбежать от родственников через российско-грузинскую границу. До этого они прятались на территории Москвы.