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00:25, 14 июня 2023Экономика

Греф высказался о вероятности мирового экономического кризиса

Глава Сбера Греф заявил, что мировой экономический кризис рано или поздно произойдет
Герман Греф

Герман Греф. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Сбера Герман Греф в беседе с РБК высказался о вероятности мирового экономического кризиса.

По его словам, мировая экономика имеет циклический характер в своем развитии. Он добавил, что кризис рано или поздно произойдет. «Вопрос — когда? На эту тему есть много шуток среди экономистов. Но, тем не менее, конечно же, любая крупная структура просчитывает такого рода варианты для того, чтобы быть к ним готовыми, насколько это вообще возможно», — сказал он.

Греф добавил, что в настоящее время Сбербанк работает над трехлетней стратегией и закладывает в том числе такой сценарий.

Ранее Греф заявил, что российская экономика по итогам 2023 года покажет рост около двух процентов и восстановится до прежних объемов в течение двух лет. «Наш прогноз на этот год — экономика закончит ростом. Каким — пока сказать сложно, но наш прогноз — порядка двух процентов, и это хороший результат», — сказал он.

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    Марина Совина
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