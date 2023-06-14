Греф спрогнозировал рост российской экономики

РБК: глава Сбербанка Греф заявил, что экономика России в 2023 году покажет рост около 2%

Российская экономика по итогам 2023 года покажет рост около двух процентов и восстановится до прежних объемов в течение двух лет, спрогнозировал глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

«Наш прогноз на этот год — экономика закончит ростом. Каким — пока сказать сложно, но наш прогноз — порядка двух процентов, и это хороший результат. В течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития», — заявил Греф.

В то же время он ожидает стагнационных процессов в экономике. По словам главы Сбербанка, сегодня наблюдаются признаки возможной рецессии и есть вероятность мирового экономического кризиса в ближайшие годы, что скажется и на российской экономике. «Но если снижающиеся темпы экономического роста в мире все-таки будут сохраняться и мы не увидим катаклизмов, то мы увидим, что в ближайшие три года российская экономика будет продолжать расти, потенциал у нее для этого есть», — заключил Герман Греф.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников прогнозировал, что в 2023 году рост ВВП России может составить чуть более 1,2 процента. По его словам, сокращение на 1,9 процента в годовом выражении было ожидаемым, но при этом оказалось гораздо ниже оценок экономических ведомств.

7 июня президент России Владимир Путин допустил, что рост ВВП страны в нынешнем году может вырасти на 1-2 процента. По его словам, это может случиться даже несмотря на общее замедление мировой экономики.