Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:14, 15 июня 2023Ценности

Телеведущая нашла неожиданное применение дезодоранту

Телеведущая Оливия Эттвуд нанесла дезодорант на лицо, чтобы увеличить стойкость макияжа
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Кадр: видео @oliviajade_attwood

Американская телеведущая Оливия Эттвуд нашла неожиданное применение дезодоранту и удивила подписчиков. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 32-летняя инфлюэнсерша воспользовалась упомянутым косметическим изделием в качестве средства для макияжа, чтобы увеличить его стойкость. Так, сначала женщина провела на очищенной коже дезодорантом-стиком, а затем нанесла косметические средства. По словам Эттвуд, данный метод позволяет сохранить свежесть лица во время жары.

Поклонники оценили рекомендацию телеведущей в комментариях под постом. «Не могу понять, это шутка или нет», «Это испортит вашу кожу и забьет поры», «Изучите состав всех антиперспирантов, прежде чем делать подобное! Там есть алюминий, который может вызвать рак», — возмутились они.

В апреле дерматолог раскрыла правду о пользе рассола и маринованных продуктов для молодости кожи. Речь шла о появившемся в сети модном бьюти-тренде, в ходе которого инфлюэнсеры смазывали лицо упомянутыми средствами или рассолом, чтобы привести кожу в тонус. В первую очередь, по словам доктора, активные ингредиенты в соленьях оказывают очищающее действие.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    Появились фото с места падения одного из атаковавших Крым беспилотников
    Власти России заметили угрозу в беспошлинном ввозе товаров гражданами
    В Запорожской области рассказали о нескольких безуспешных атаках ВСУ
    Два человека погибли при крушении дельтаплана на Урале
    Стало известно о давлении США на ЕС из-за закупок ВВСТ
    23 уголовных дела завели на сотрудников уральского управления ФСИН
    Телеведущая нашла неожиданное применение дезодоранту
    В России рассказали о возможностях новой станции космических войск
    Россиянин избивал 11-летнего сына сожительницы и попал под суд
    Второй за сутки мужчина упал с Крымского моста в реку в центре Москвы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.