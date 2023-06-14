Глава Новой Каховки рассказал о покушении с использованием снарядов Excalibur

Глава Новой Каховки Леонтьев рассказал о покушении с использованием снарядов Excalibur

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия-1» рассказал о том, что на него было совершено покушение с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur («Экскалибур»). Его слова приводит ТАСС.

«Я в 07:45 выезжал из дома, и два "Экскалибура" прилетели в то место, где я [был]», — уточнил мэр, отметив, что не пострадал по чистой случайности. По его словам, инцидент произошел две или три недели назад.

О происшествии также сообщил заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев. По его словам, он получил контузию, когда два снаряда попали в дом.

В мае в центре Луганска было совершено покушение на временно исполняющего обязанности министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Игоря Корнета. При взрыве он получил тяжелое ранение и был госпитализирован.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко назвал взрыв терактом.

