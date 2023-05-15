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15:30, 15 мая 2023Силовые структуры

На временно исполняющего обязанности главы МВД ЛНР Корнета совершили покушение

На врио главы МВД ЛНР Корнета совершено покушение, он ранен при взрыве в Луганске
Начало событий в новости Стало известно еще об одном взрыве в Луганске

Кадр: ФАН

На временно исполняющего обязанности (врио) главы МВД Луганской Народной республики (ЛНР) Игоря Корнета совершено покушение в центре Луганска. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

Полицейский получил тяжелое ранение при взрыве. Он госпитализирован и находится в реанимации. По данным Telegram-канала «112», помимо Корнета были ранены еще шесть человек, они также доставлены в больницу.

Генерал-майор полиции Корнет руководит МВД ЛНР с 2014 года. После вхождения в состав России стал врио министра.

О взрыве в Луганске стало известно днем в понедельник, 15 мая. Он прогремел в барбершопе рядом с местной телерадиокомпанией. В результате случившегося пострадали мирные жители.

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Любовь Ширижик
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