Стало известно еще об одном взрыве в Луганске

Очевидцы сообщили еще об одном взрыве в центре Луганска

В центре Луганска прозвучал еще один взрыв. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает ТАСС.

Отмечается, что взрыв прогремел рядом с местной телерадиокомпанией. В результате случившегося пострадали мирные жители.

Утром 15 мая стало известно о взрывах в районе автовокзала в Луганске. Уточнялось, что под обстрел попало здание бывшего авиационного училища штурманов. Позднее в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, подтвердили информацию об ударе по городу крылатыми ракетами Storm Shadow.