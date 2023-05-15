Стало известно еще об одном взрыве в Луганске
Очевидцы сообщили еще об одном взрыве в центре ЛуганскаСюжетВзрыв в Луганске:
В центре Луганска прозвучал еще один взрыв. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает ТАСС.
Отмечается, что взрыв прогремел рядом с местной телерадиокомпанией. В результате случившегося пострадали мирные жители.
Утром 15 мая стало известно о взрывах в районе автовокзала в Луганске. Уточнялось, что под обстрел попало здание бывшего авиационного училища штурманов. Позднее в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, подтвердили информацию об ударе по городу крылатыми ракетами Storm Shadow.