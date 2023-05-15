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14:11, 15 мая 2023Бывший СССР

Стало известно еще об одном взрыве в Луганске

Очевидцы сообщили еще об одном взрыве в центре Луганска
СюжетВзрыв в Луганске:

Фото: AP

В центре Луганска прозвучал еще один взрыв. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает ТАСС.

Отмечается, что взрыв прогремел рядом с местной телерадиокомпанией. В результате случившегося пострадали мирные жители.

Утром 15 мая стало известно о взрывах в районе автовокзала в Луганске. Уточнялось, что под обстрел попало здание бывшего авиационного училища штурманов. Позднее в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, подтвердили информацию об ударе по городу крылатыми ракетами Storm Shadow.

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Алевтина Запольская
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