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08:33, 15 мая 2023Бывший СССР

В Луганске произошло два взрыва в районе автовокзала

Родион Мирошник сообщил о двух взрывах в районе автовокзала в Луганске

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В районе автовокзала в Луганске зафиксировано два взрыва. Об инциденте сообщил экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать дальнобойные ракеты для ударов по городу.

«Скорее всего, ракеты. Бьют по тому же сценарию», — заметил Мирошник.

Экс-посол ЛНР также допустил, что целью украинского удара была территория бывшего авиационного училища штурманов (ЛВВАУШ).

Утром 13 мая ВСУ нанесли по Луганску удары крылатыми ракетами Storm Shadow. Тогда ранения получила 80-летняя мирная жительница, были повреждены многоквартирные жилые дома, предприятие полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающий комбинат «Милам».

Марина Совина
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