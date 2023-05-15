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12:17, 15 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР подтвердили удар по Луганску ракетами Storm Shadow

Представительство ЛНР в СЦКК подтвердило удар по Луганску ракетами Storm Shadow
СюжетВзрыв в Луганске:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), подтвердило информацию о том, что удар по Луганску был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

По данным представительства, в результате атаки было повреждено административное здание, два легковых автомобиля, а также выбиты стекла в семи многоквартирных домах.

Утром 15 мая стало известно о двух взрывах в районе автовокзала в Луганске. Удар был нанесен по зданию бывшего авиационного училища штурманов (ЛВВАУШ).

Как предположил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, город атаковали с помощью ракет Storm Shadow, которые Киеву недавно передала Великобритания.

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Алевтина Запольская
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