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09:32, 15 мая 2023Бывший СССР

Марочко заявил об ударе по Луганску британской крылатой ракетой Storm Shadow

Андрей Марочко сообщил, что ВСУ нанесли удар по Луганску британской ракетой Storm Shadow

Фото: Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр Z»

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, нанесли удар по Луганску крылатой ракетой Strom Shadow, переданной Киеву Великобританией, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«Юго-восток Луганска прилет. Вероятнее всего Storm Shadow (одна ракета)», — написал Марочко.

Утром 15 мая экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировали два взрыва. Затем стало известно, что удар нанесли по зданию бывшего авиационного училища штурманов (ЛВВАУШ).

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Алевтина Запольская
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