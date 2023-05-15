Стало известно об ударе по зданию бывшего училища в Луганске

RT: удар в Луганске нанесли по зданию бывшего авиационного училища штурманов

Удар в Луганске нанесли по зданию бывшего авиационного училища штурманов (ЛВВАУШ). Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Уточняется, что место было оцеплено. Экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в Telegram заявил, что училище ликвидировали в конце 90-х годов. По его словам, в этом районе находится достаточно плотная жилая застройка. Кроме того, там недавно отреставрировали здание кадетского корпуса.

Ранее сообщалось о двух взрывах в районе автовокзала в Луганске. Мирошник допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать дальнобойные ракеты для ударов по городу. «Бьют по тому же сценарию», — считает он.

13 мая первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия имеет право на ответ после использования бойцами ВСУ британских ракет Storm Shadow для удара по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске.