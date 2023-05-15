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15:29, 15 мая 2023Силовые структуры

Марочко назвал терактом взрыв в центре Луганска

Подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко назвал терактом взрыв в центре Луганска
СюжетВзрыв в Луганске

Фото: Telegram-канал Shot

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко назвал терактом взрыв в центре Луганска. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, этот взрыв говорит о том, что военно-политическое руководство Украины предпочло использовать террористические методы против жителей ЛНР. Марочко добавил, что на месте взрыва работают все экстренные службы и скоро будет сделан официальный вывод. «Но я лично не сомневаюсь, что совершен очередной террористический акт», — отметил он.

Ранее сообщили, что на временно исполняющего обязанности главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Корнета совершено покушение, он ранен при взрыве в Луганске

О взрыве в Луганске стало известно днем 15 мая. Отмечается, что взрыв прогремел рядом с местной телерадиокомпанией. В результате случившегося пострадали мирные жители.

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Екатерина Власова
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