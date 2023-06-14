В МИД рассказали об отношении Франции к России

Посол России в Париже: многие во Франции заинтересованы в нормализации отношений с Россией

Многие во Франции заинтересованы в нормализации отношений с Россией. Об отношении Франции к России рассказал посол РФ в Париже Алексей Мешков, передает ТАСС.

По словам представителя МИД, французская сторона не заинтересована в разрыве отношений, а также выступает против русофобии. Мешков отметил, что Москва и Париж несут особую ответственность за обеспечение мира и стабильности на планете как постоянные члены Совбеза ООН.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к началу переговорного процесса с Россией. «Мы надеемся, что контрнаступление окажется как можно более успешным, чтобы после него начались переговоры с выгодных позиций», — сказал французский лидер, отметив, что поддержка европейскими странами Киева будет осуществляться «столько, сколько потребуется».