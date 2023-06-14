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05:52, 14 июня 2023Мир

Еще одна европейская страна признала голодомор геноцидом украинцев

Глава МИД Кулеба: палата депутатов Люксембурга признала голодомор геноцидом украинцев

Фото: Alina Smutko / Reuters

Палата депутатов Люксембурга признала голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

Дипломат поздравил европейскую страну с «историческим голосованием», отметив, что «этот шаг отдает дань уважения миллионам жертв и восстанавливает историческую справедливость».

«Международное признание геноцида голодомора продолжает расти», заверил Кулеба.

В мае Сенат Франции большинством голосов принял резолюцию о признании голода на Украине «геноцидом украинского населения». «Призываем правительство Франции признать официально голод и методически организованные депортации и устранения советскими властями миллионов украинцев в 1932-1933 годах геноцидом», — отмечается в принятой резолюции.

В декабре 2022 года Европейский парламент признал голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом. Резолюцию поддержали 507 парламентариев.

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    Марина Совина
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