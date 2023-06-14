Греф заявил о невозможности перестроить экономику России

Глава Сбербанка Греф заявил, что перестроить экономику России быстро невозможно

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил, что перестроить экономику России быстро невозможно. Своим прогнозом он поделился в интервью РБК.

По словам Грефа, российская экономика значительно интегрирована в мировую, поэтому перестроить ее в короткий срок не только невозможно, но и не нужно.

«Мы производим целый ряд товаров в таком количестве, что на внутреннем рынке их невозможно освоить», — сказал глава Сбербанка, подчеркнув, что Россия останется экспортно ориентированной страной.

Греф добавил, что правительство прилагает усилия для того, чтобы стимулировать производство местных локализованных поставщиков товаров и услуг.

В интервью Греф также высказался о вероятности мирового экономического кризиса. По его мнению, мировая экономика имеет циклический характер в своем развитии, поэтому кризис рано или поздно произойдет. В настоящее время Сбербанк работает над трехлетней стратегией и закладывает в том числе такой сценарий, заверил он.