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04:43, 14 июня 2023Экономика

Греф заявил о невозможности перестроить экономику России

Глава Сбербанка Греф заявил, что перестроить экономику России быстро невозможно

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил, что перестроить экономику России быстро невозможно. Своим прогнозом он поделился в интервью РБК.

По словам Грефа, российская экономика значительно интегрирована в мировую, поэтому перестроить ее в короткий срок не только невозможно, но и не нужно.

«Мы производим целый ряд товаров в таком количестве, что на внутреннем рынке их невозможно освоить», — сказал глава Сбербанка, подчеркнув, что Россия останется экспортно ориентированной страной.

Греф добавил, что правительство прилагает усилия для того, чтобы стимулировать производство местных локализованных поставщиков товаров и услуг.

В интервью Греф также высказался о вероятности мирового экономического кризиса. По его мнению, мировая экономика имеет циклический характер в своем развитии, поэтому кризис рано или поздно произойдет. В настоящее время Сбербанк работает над трехлетней стратегией и закладывает в том числе такой сценарий, заверил он.

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    Марина Совина
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