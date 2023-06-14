Российские вертолеты ударили по позициям ВСУ на купянском направлении

Вертолеты группировки «Запад» нанесли 8 ударов по позициям ВСУ на купянском направлении

Вертолеты группировки российских войск «Запад» нанесли на купянском направлении восемь ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По его словам, удары нанесли экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28. Кроме того, артиллерия группировки сорвала три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Молчаново, Новомлынска и Кисловки.

Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе Западного огнем гаубицы Д-30 поражен минометный расчет противника, добавил Зыбинский.

Ранее глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что артиллеристы не позволяют ВСУ провести перегруппировку на запорожском направлении. По его словам, расчетами орудий наносится огневое поражение противнику.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).