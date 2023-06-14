Китаю предсказали утрату лидерства по потреблению нефти

Глава МЭА Бироль: Индия скоро лишит Китай статуса мирового лидера по потреблению нефти

Индия скоро обгонит Китай в качестве крупнейшего драйвера мирового спроса на нефть. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, его цитирует Reuters.

В прогнозном отчете, которое энергетическое агентство опубликовало 14 июня, аналитики предсказали, что Индия опередит Китай в потреблении топлива уже к 2027 году. При этом в 2022-2028 годах около трех четвертей роста спроса на нефть придется на Азию.

Утрата лидерства Китаем связана с быстрыми темпами электрификации автомобилей и автобусов в стране, объяснил Бироль. Индии тем временем следует не упускать возможность стать лидером в сфере производства экологически чистого водорода — у страны «обширные возможности» в области возобновляемых источников энергии, добавил глава МЭА.

В 2022 году Индия в 19 раз нарастила импорт нефти из России по сравнению с предыдущим годом и заняла лидирующую позицию по этим показателям, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Поставки нефти увеличились до 41 миллиона тонн, ввоз угля возрос в три раза, до 20 миллионов тонн, а нефтепродуктов — в два раза, до 6,2 миллиона тонн.

В результате оплаты поставок нефти Индии в рупиях Россия столкнулась с серьезными проблемами: из-за существенно выросшего вслед за поставками нефти торгового профицита страна ежемесячно накапливает до миллиарда долларов в рупиях, которые остаются за пределами государства. Валюту нельзя так просто репатриировать: конвертировать рупию можно только внутри Индии на бирже или в уполномоченных банках, и обмен валюты в больших объемах требует разрешения местного регулятора.