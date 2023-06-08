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15:43, 8 июня 2023Экономика

Россия увеличила экспорт нефти в Индию в 19 раз

Вице-премьер Новак: поставки российской нефти в Индию увеличились в 19 раз в 2022 году

Фото: Ernest Scheyder / Reuters

Россия в 2022 году увеличила поставки нефти в Индию в 19 раз по сравнению с предыдущим годом и заняла лидирующую позицию по этим показателям, сообщил в своей статье в журнале «Энергетическая политика» вице-премьер Александр Новак.

Согласно данным, которые приводит Новак, поставки нефти из России в Индию выросли в прошлом году до 41 миллиона тонн. За аналогичный период экспорт угля в страну увеличился в три раза, до 20 миллионов тонн, а нефтепродуктов — в два раза, до 6,2 миллиона тонн.

Существенный рост показали и продажи энергоресурсов в Китай. В полтора раза увеличились поставки трубопроводного газа, на треть, до шести миллионов тонн — российского сжиженного природного газа (СПГ) и на 28  процентов, до 89 миллионов тонн — российской нефти.

«Россия находится на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в Китай и на первом месте по отгрузке нефти в Индию. Наша страна занимает второе место по поставкам трубопроводного газа и четвертое по объему экспорта СПГ в Китай», — написал вице-премьер.

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Ранее Bloomberg сообщал, что Россия столкнулась с проблемами из-за расчетов в рупиях за продажу нефти Индии. Из-за существенно выросшего вслед за поставками нефти торгового профицита, Россия ежемесячно накапливает до миллиарда долларов в рупиях, которые остаются за пределами страны.

Проблему признавал и глава российского министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лавров. «Нам нужно использовать эти деньги. Но на данный момент эти рупии должны быть переведены в другую валюту. Вопрос обсуждается», — сказал он журналистам после совещания глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 5 мая.

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    Дмитрий Воронин
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