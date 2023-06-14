В Китае назвали ядерную войну возможным последствием конфликта на Украине
Недопустимо разжигать конфликт на Украине, который может привести к началу крупномасштабной или даже ядерной войны. Об этом сообщил в своей статье для газеты «Жэньминь жибао» спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.
«Нужно предпринимать конструктивные усилия, а не допускать затягивания конфликтов, не говоря уже о подливании масла в огонь и доведении локального конфликта до крупномасштабной или даже ядерной войны», — написал китайский дипломат.
По словам Хуэйя, все конфликты, и украинский кризис в частности, «в конечном счете могут быть прекращены только путем переговоров».
26 мая Хуэй закончил европейскую миссию переговорами по Украине в Москве. В ходе визита в страны ЕС он выразил мнение, что США и Европа должны добиться немедленного прекращения огня на Украине.