В Китае назвали ядерную войну возможным последствием конфликта на Украине

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй: конфликт на Украине может привести к ядерной войне

Недопустимо разжигать конфликт на Украине, который может привести к началу крупномасштабной или даже ядерной войны. Об этом сообщил в своей статье для газеты «Жэньминь жибао» спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

«Нужно предпринимать конструктивные усилия, а не допускать затягивания конфликтов, не говоря уже о подливании масла в огонь и доведении локального конфликта до крупномасштабной или даже ядерной войны», — написал китайский дипломат.

По словам Хуэйя, все конфликты, и украинский кризис в частности, «в конечном счете могут быть прекращены только путем переговоров».

26 мая Хуэй закончил европейскую миссию переговорами по Украине в Москве. В ходе визита в страны ЕС он выразил мнение, что США и Европа должны добиться немедленного прекращения огня на Украине.