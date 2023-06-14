Россию не пригласили на похороны Берлускони

Помощник Путина Ушаков заявил, что делегатов от РФ не пригласили на похороны Берлускони

Делегатов от России не пригласили на похороны итальянского экс-премьер-министра Сильвио Берлускони. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Он сообщил, что панихида проходит 14 июня в Миланском соборе, затем состоятся похороны на вилле Берлускони близ Милана. «Мы не знаем еще относительно уровня иностранного присутствия на похоронах, но российскую сторону на эту церемонию не приглашали», — рассказал Ушаков.

Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане 12 июня. Он был госпитализирован 9 июня, а за несколько недель до этого выписался из клиники после полуторамесячного лечения.

Президент России Владимир Путин назвал бывшего премьер-министра Италии большим другом российского народа. Глава государства заявил, что Берлускони был политиком мирового масштаба и сейчас таких, как он, на международной арене немного.