Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:36, 14 июня 2023Мир

Россию не пригласили на похороны Берлускони

Помощник Путина Ушаков заявил, что делегатов от РФ не пригласили на похороны Берлускони

Фото: Yara Nardi / Reuters

Делегатов от России не пригласили на похороны итальянского экс-премьер-министра Сильвио Берлускони. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Он сообщил, что панихида проходит 14 июня в Миланском соборе, затем состоятся похороны на вилле Берлускони близ Милана. «Мы не знаем еще относительно уровня иностранного присутствия на похоронах, но российскую сторону на эту церемонию не приглашали», — рассказал Ушаков.

Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане 12 июня. Он был госпитализирован 9 июня, а за несколько недель до этого выписался из клиники после полуторамесячного лечения.

Президент России Владимир Путин назвал бывшего премьер-министра Италии большим другом российского народа. Глава государства заявил, что Берлускони был политиком мирового масштаба и сейчас таких, как он, на международной арене немного.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости
    Власти не подтвердили информацию о взрыве на Новочеркасской ГРЭС
    Названы эффективные способы повысить продуктивность
    Власти Германии назвали ошибкой газовые контракты с Россией
    Куклачев описал впечатления от поцелуя Брежнева фразой «Как засосет!»
    В Кремле порассуждали об идее освободить от ответственности участников СВО
    В Кремле объяснили слова Путина о «санитарной зоне» на Украине
    «АвтоВАЗ» попросил привлечь к работам на заводе заключенных
    Бывшая жена лидера Little Big раскрыла секрет похудения
    Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве
    Терапевт предупредил о болезнях из-за укусов комаров
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.