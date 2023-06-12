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15:19, 12 июня 2023Россия

Путин дал интервью по поводу смерти Берлускони

Президент России Путин назвал смерть Берлускони утратой для мировой политики

Фото: Alexei Nikolsky / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, скончавшегося 12 июня, большим другом российского народа. Интервью по поводу кончины знаменитого политика глава государства дал журналисту Павлу Зарубину, фрагмент доступен в Telegram-канале репортера.

Президент заявил, что Берлускони был политиком мирового масштаба и сейчас таких, как он, на международной арене немного. Путин отметил, что именно Берлускони был инициатором развития отношений России и НАТО. Смерть Берлускони российский лидер назвал утратой для мировой политики.

«Для политика он был человеком необычным, потому что был очень искренним и открытым. (...) Его привилегия заключалась в том, что он говорил то, что думал. Очень жаль. Я хочу высказать слова искреннего сожаления и соболезнования итальянскому народу и всем близким господина Берлускони», — сказал российский президент.

Ранее Путин обратился к президенту Италии Серджо Маттарелле со словами соболезнования в связи со смертью Берлускони. В обращении Путин назвал Берлускони дорогим для себя человеком и настоящим другом.

Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане 12 июня. Он был госпитализирован 9 июня, а за несколько недель до этого выписался из клиники после полуторамесячного лечения. Этой весной у политика диагностировали лейкемию.

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