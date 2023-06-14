Стало известно о ночном ударе по одесскому предприятию «Краян»

Военкор рассказал, что по складам одесской компании «Краян» ночью ударили ракетами

В ночь на 14 июня по Одессе был нанесен ракетный удар. Военкор Владимир Романов уточнил, что пострадали склады предприятия «Краян», произошла детонация боеприпасов.

Также он сообщил, что один из прилетов ракет был вызван работой украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Противник использует промзоны и складские помещения для укрытия вооружения и техники, поступающей из-за границы», — сообщил Telegram-канал «Два майора».

«Краян» — предприятие, которое занимается строительством кранов. В 2012 году стало известно, что от завода остались лишь «голые стены, а местами нет и стен».

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские средства ПВО отразили ракетный удар Вооруженных сил Украины по Пологам в Запорожской области.