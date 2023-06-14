Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:32, 14 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о ночном ударе по одесскому предприятию «Краян»

Военкор рассказал, что по складам одесской компании «Краян» ночью ударили ракетами
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Reuters

В ночь на 14 июня по Одессе был нанесен ракетный удар. Военкор Владимир Романов уточнил, что пострадали склады предприятия «Краян», произошла детонация боеприпасов.

Также он сообщил, что один из прилетов ракет был вызван работой украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Материалы по теме:
Москву атаковали дроны. Что известно о беспилотниках и как защищают небо над столицей?
Москву атаковали дроны.Что известно о беспилотниках и как защищают небо над столицей?
30 мая 2023
Leopard, Миг-29 и Storm Shadow: какое оружие хочет использовать Украина во время контрнаступления?
Leopard, Миг-29 и Storm Shadow:какое оружие хочет использовать Украина во время контрнаступления?
13 июня 2023

«Противник использует промзоны и складские помещения для укрытия вооружения и техники, поступающей из-за границы», — сообщил Telegram-канал «Два майора».

«Краян» — предприятие, которое занимается строительством кранов. В 2012 году стало известно, что от завода остались лишь «голые стены, а местами нет и стен».

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские средства ПВО отразили ракетный удар Вооруженных сил Украины по Пологам в Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о ранении соратника Кадырова в зоне СВО
    Определены цвета новых линий на схеме московского метро
    В ЮАР обнаружили самый старый след Homo sapiens
    Посетителям ПМЭФ предложили бодрящий арктический напиток из оленины
    СБУ обвинила киевскую компанию в работе на «Росатом»
    Забаррикадировавшийся в квартире москвич выпал из окна и выжил
    Развеян миф о необходимости выпивать два литра воды в день
    Суд отклонил иск Земфиры об исключении из реестра иноагентов
    Армения обвинила Азербайджан в обстреле строящегося при участии США завода
    В ЕС понадеялись на прекращение украинского конфликта после избрания Трампа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.